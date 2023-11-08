Россияне усилили «фильтрацию» на оккупированной территории Луганщины

Главное: На оккупированных территориях Луганской области россияне усилили «фильтрацию». Причиной этого стали поиски украинского подполья.

Детали: На временно оккупированных территориях Луганской области противник усиливает контрразведывательный режим. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от украинского подполья, российско-оккупационные войска провели ряд проверок документов у местного населения в ряде населенных пунктов и провели обыски домов и другого частного имущества.

«Враг боится не только работы наших разведывательных групп, но и понимает, что большинство местного населения, которое находится во временной оккупации, готовы продолжать сопротивляться оккупанту, и передавать информацию о личном составе и технике противника», — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления напомнил, что передавая информацию о враге, можно ускорить освобождение региона. Это позволит быстрее вернуться к мирной жизни.

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