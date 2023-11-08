Министр спорта Гутцайт написал заявление об отставке

Главное: Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об увольнении. Документ поступил в Раду.

Детали: В Верховную Раду поступило заявление об отставке Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook в среду, 8 ноября.

«В Верховную Раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», — написал спикер.

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