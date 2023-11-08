ЕК одобрила начало переговоров о вступлении Украины

Главное: Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС. Но неизменным условием является дальнейшее выполнение не завершенных на данный момент преобразований, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Детали: Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза начать с Украиной переговоры по вопросу вступления. Но при условии, что Киев воплотит в жизнь еще ряд реформ. Об этом сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе в среду, 8 ноября.

По ее словам, Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, но неизменным условием является дальнейшее выполнение не завершенных на данный момент преобразований.

«На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет ЕС приступил к переговорам по вступлению. Мы также рекомендуем, чтобы Совет согласовал переговорные рамки для Украины с целью продолжения выполнения реформ», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что основной прогресс Украиной достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новыми законами — о медиа и в отношении национальных меньшинств.

В отчете, опубликованном Еврокомиссией, сказано, что она дает рекомендацию, чтобы Рада приняла переговорную рамку, после того как Украина:

примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке активов, уже прошедших процесс проверки, а также ограничивающие полномочия НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению национальной безопасности во время войны;

— примет закон, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий;

— примет закон, касающийся остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, медиа и образовании;

— продолжит борьбу с коррупцией дальнейшими расследованиями и приговорами по фактам коррупции.

В тему: Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине.