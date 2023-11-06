В Минздраве отрицают эпидемию гепатита А

Главное: В Минздраве не спешат объявлять эпидемию гепатита А. Случаи заболевания фиксируются ежегодно в разных областях и чаще всего — в холодное время года, отметил в министерстве.

Детали: Настоящая вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области, а в других регионах зарегистрированы единичные случаи, эпидемиологическая связь между ними не установлена. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что случаи заболевания гепатитом А фиксируются ежегодно в разных областях и чаще всего — в холодное время года.

Специалисты объяснили, что вспышкой инфекционной болезни называют ситуации, когда несколько заболеваний инфекционной болезнью связаны между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.

Кузин подчеркнул, что признаки вспышки заболеваемости есть только в Винницкой области, где зарегистрировано почти две с половиной сотни случаев, и специалисты изучают все возможные источники заражения, а в других регионах случаи гепатита А не имеют общей эпидемиологической связи, и больных немного.

«В целом по стране по результатам проведения эпидрасследований случаев заболеваний вирусным гепатитом А не установлена эпидемиологическая связь между случаями заболеваний в разных областях», — отмечают в Минздраве.

По данным Минздрава, по состоянию на понедельник, 6 ноября, случаи гепатита А были зафиксированы:

— в Винницкой области (245 случаев в период с 17 октября по 6 ноября, 182 человека госпитализированы, из которых 128 уже прошли лечение и выписаны, еще 54 пациента — в больницах);

— в Тернопольской области (1 случай);

— в Закарпатской области (11 случаев);

— в Днепропетровской области (3 случая);

— в Ивано-Франковской области (12 случаев).

«Каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней — изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, которые могли быть „переносчиками“ вируса или потенциально могут быть инфицированы», — рассказали в министерстве.

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