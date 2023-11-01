Более 400 тысяч жителей Донбасса оккупанты подвергли «фильтрации»

Главное: На Донбассе оккупанты подвергли «фильтрации» более 400 тысяч жителей. Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и пыткам.

Детали: На временно оккупированных районах Донецкой области сотни тысяч местных жителей подверглись «фильтрационным мероприятиям», проводимым российскими захватчиками. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков. Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и пыткам.

Такие пункты действуют в следующих населенных пунктах региона: Безымянное, Бугас, Мангуш, Степановка, Успенка, Володарск, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Заречное, Снежное, Шахтерск, Мариуполь, Новоазовск, Старобешево, Донецк.

В тему: Россияне ужесточили фильтрацию в Мариуполе.