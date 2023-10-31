Во Львове после пересадки сердца и легких умерла пациентка

Главное: Во львовской больнице после комплексной пересадки сердца и легких умерла пациентка. У женщины произошло острое отторжение донорских органов. Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации.

Детали: В больнице умерла пациентка, которой на прошлой неделе была проведена первая в истории Украины пересадка комплекса сердца и легких. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Отмечается, что у женщины произошло острое отторжение донорских органов. Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации.

«Команда наших врачей и врачей Института сердца делали все возможное, чтобы его стабилизировать. Даже подсоединили ЭКМО — аппарат, заменяющий работу сердца и легких. Однако на таком раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможно. Все реанимационные меры, к сожалению, оказались излишними», — говорится в сообщении.

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