В ближайшие дни погода порадует украинцев

Главное: В ближайшие дни погода в стране будет теплая и сухая. Дожди следует ожидать только на крайнем западе и частично на юге.

Детали: Небольшой дождь днем на крайнем западе и в южных областях ночью следует ожидать во вторник, 31 октября. Однако большинство регионов страны ждут теплую и сухую погоду. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережьях морей до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 15-20°, на юге страны до 24°.

В Киеве 31 октября без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

В среду, 1 ноября, ночью в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем по всей Украине умеренный, в западных областях местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13° (в восточных областях 5-10°); днем 14-19°, в южной части до 22°, в западных и северных областях 11-16°.

В Киеве 1 ноября ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 13-15°.

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