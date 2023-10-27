Пилот Джозеф Эмерсон объелся галлюциногенных грибов и чуть не угробил самолет

Главное: Американский пилот Джозеф Эмерсон объелся галлюциногенных грибов и попытался в воздухе выключить двигатели самолета.

Детали: В США пилот Джозеф Дэвид Эмерсон объелся галлюциногенных грибов для борьбы с депрессией и попытался в полете выключить двигатели самолета, сообщает The San Francisco Standard со ссылкой на документы следствия.

Джозеф Эмерсон не управлял самолетом, но летел в кабине пилотов на третьем месте, которое пилоты используют для поездок на работу.

В какой-то момент он сказал: «Я не в порядке». Схватил рукоятки, которые активировали систему пожаротушения самолета и отключили подачу топлива к двигателям.

После небольшой потасовки с пилотами Джозеф Дэвид Эмерсон успокоился, и его пристегнули до посадки.

Сперва он отрицал, что употреблял что-либо, но потом признался, что страдает депрессией и пытается лечить ее галлюциногенными грибами. Последний раз он принял их якобы за 2 дня до полета, но не спал при этом более 40 часов.

Самолет успешно посадили, а Джозефа Эмерсона в аэропорту уже ждали правоохранители.