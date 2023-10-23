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Новости > В КГВА рассказали, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Киеву в этом году

В КГВА рассказали, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Киеву в этом году

Александр Панько
23.10.23 16:56
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В КГВА рассказали, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Киеву в этом году

Главное: В 2023 году оккупанты выпустили по Киеву около семисот ракет разного типа и дронов. Украина ожидает поддержки от союзников и партнеров в плане усиления ПВО.

Детали: За двенадцать месяцев российские захватчики во время своих воздушных атак выпустили по Киеву около семисот ракет различных типов и ударных дронов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко.

Чиновник подчеркнул важность наращивания систем противовоздушной обороны, что является приоритетом не только для столицы Украины, но и для других городов.

«Нам нужно больше средств противовоздушной обороны. Потому что у врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города», — отметил он.

Так, представитель администрации привел данные статистики только для одного Киева за последние 12 месяцев. За год по городу войска РФ запустили:

— более 300 крылатых ракет разного типа;

— 14 баллистических ракет;

— почти 400 ударных БпЛА типа «Shahed».

«Поэтому наращивание систем ПВО — приоритет и для Киева, и для других городов Украины. Мы не откажемся от любого вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное — эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские». Дайте нам оружие, а мы найдем ему эффективное применение«, — говорит начальник КМВА.

Также он добавил, что Украина ожидает поддержки от союзников и партнеров, так как «каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый „Gepard“ или каждый „Piorun“ — это сохранненные жизни и вклад в нашу победу».

В тему: Обстрелы россиян привели к массовым отключениям электричества в Украине.

Тэги: Киев, ракетный удар, ракеты, дроны

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