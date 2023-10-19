Маск развеял слухи по поводу печальной судьбы социальной сети Х в ЕС

Главное: Социальную сеть Х не будут закрывать для ЕС. Об этом сказал Илон Маск.

Детали: Американский миллиардер Илон Маск заверил, что не будет закрывать свою социальную сеть Х для стран ЕС. Он сделал соответствующий пост.

Толстосум написал: «Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием».

Стоит добавить, что ранее начал расследование в отношении платформы после новостей о распространении дезинформации на тему израильско-палестинско войны. В компанию направили официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как социальная сеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования.

Кроме этого, в минувшем августе в ЕС вступил в силу новый «Закон о цифровых услугах», цель которого – ужесточение контроля в интернете. Согласно нормам, в случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.

В тему: Социальную сеть Х могут закрыть для ЕС.