Трамп обвинил Байдена в бедах Израиля

Главное: Дональд Трамп снова критикует Джо Байдена. Говорит, что его слабость и некомпетентность стали причиной усиления ХАМАС и Ирана.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с очередной порцией критики на нынешнего главу государства Джо Байдена, обвинив его в слабости и некомпетентности. Его слова цитирует издание Newsweek.

Так, он отметил: «Каждым своим шагом Джо Байден усиливал врагов США по всему миру и придавал им уверенности, и особенно это касается террористической группировки ХАМАС и их кровожадного спонсора, злодейского режима в Иране».

Политик обратил внимание сближение Ирана и Китая, а также укрепление иранской экономики, в результате которой Тегеран добывает более трех миллионов баррелей нефти в сутки.

Бывший лидер страны сказал: «Джо Байден способен хорошо делать лишь одно: мобилизовывать юридическую систему США против своих политических оппонентов».

Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост президента в 2024-м году он снова объявит о своей поддержке Израиля, а также выступит против Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ.

Резюмируется: «Мы снова лишим финансирования БАПОР, это коррумпированное агентство ООН, которое десятилетиями помогало подогревать конфликт Израиля и Палестины».

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