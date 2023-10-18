Грустная погода не покидает Украину: что говорят синоптики

Главное: В Украине сохраняется прохладная погода. Ожидаются дожди.

Детали: До конца этой рабочей недели погода не порадует украинцев. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что будет дождливо и прохладно.

Так, по их слова, в ночь на четверг, 19 октября, на севере Левобережья, а днем и в западных областях нашей страны местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью будет от 0 до плюс 5, днем 9-14 тепла. На юге ночью прогнозируют плюс 3-8, а днем 13-18 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью 2-4 тепла, а днем плюс 11-13.

В пятницу, 20 октября, в нашей стране временами пройдут дожди, ночью на северо-востоке с мокрым снегом. На юге должно быть без осадков.

Ночью обещают плюс 4-9, на северо-востоке от 0 до 5 тепла, в южных областях прогреется до плюс 14. Днем ожидается 13-18 тепла, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до плюс 23, а вот в северных регионах будет 7-12 тепла.

Ветер будет юго-западный, в северной части восточный, 5-10 метров в секунду, в южных, центральных и восточных областях местами порывы др 15-20 метров в секунду, а в Карпатах до 20-25 метров в секунду.

В Киеве послезавтра временами ожидается дождь. Ночью будет 7-9 тепла, а днем до плюс 10. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

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