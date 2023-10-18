Огненное ДТП в Николаевской области: погибла женщина, пострадали дети

Главное: В Николаевской области произошло кровавое ДТП. В аварии погибли женщина.

Детали: Жуткое ДТП произошло вечером вторника, 17 октября, в Николаевской области. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на автодороге Благовещенское-Николаев случилась авария с участием двух легковых автомобилей, после чего машины загорелись.

Спасатели говорят, что пострадали пассажиры одного из автомобилей – мужчина, женщина, а также две девочки в возрасте 13 и 15 лет. Их госпитализированы в больницу.

Увы, не обошлось без жертв: пассажирка, другого автомобиля, женщина, 1973 года рождения, от полученных травм во время оказания медицинской помощи погибла на месте.

Пожар уже ликвидирован.

Сейчас причины ЧП устанавливают правоохранители.

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