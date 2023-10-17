В Украине резко выросло потребление электроэнергии, — «Укрэнерго»

Главное: В «Укрэнерго» рассказали о ситуации со светом. В понедельник максимум потребления электроэнергии был на 5,4% выше, чем в пятницу, 13 октября.

Детали: Вчера потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,4% по сравнению с 13 октября. И тому есть несколько причин, сообщило «Укрэнерго» во вторник, 17 октября.

«В понедельник, 16 октября, максимум потребления зафиксирован днем в 11:40. Он был на 5,4% выше, чем в пятницу, 13 октября», — говорится в сообщении.

Как объясняют энергетики, 16 октября среднесуточная температура была почти на 6°C ниже, чем в предыдущий рабочий день, пятницу, 13 октября (8°C против 13,9°C).

«Причина (скачка потребления) — совпадение двух факторов: ощутимое похолодание в течение суток и начало рабочей недели», — добавили в компании, отметив, что сегодня импорт электроэнергии осуществляется только в течение одного часа вечером из Молдовы объемом 10 МВт·ч.

В тему: В Минэнерго объяснили, применяются ли в Украине графики отключений света.