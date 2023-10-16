Сектор Газа покинули уже около миллиона людей

Главное: Люди бегут из Сектора Газа. Вынужденными переселенцами стали уже около миллиона человек.

Детали: Около миллиона людей покинули Сектор Газа с начала войны с Израилем. Такие данные на воскресенье, 15 октября, приводит генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филипп Лаззарини.

Отмечается следующее: «По меньшей мере миллион людей были вынуждены покинуть свои дома всего за одну неделю. Людская река продолжает течь на юг. В Секторе Газе нет безопасного места».

Уточняется, что примерно четыреста тысяч переселенцев находятся в школах и зданиях UNRWA, но большинство из этих сооружений не могут выполнять роль приютов.

При этом само агентство ООН потеряло уже 14 сотрудников.

Информируется: «Деятельность UNRWA является самым большим присутствием ООН в Секторе Газа, и мы находимся на грани коллапса».

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