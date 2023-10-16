В ГУР объяснили, почему в РФ не объявляют мобилизацию

Главное: По словам представителя ГУР Андрея Юсова, мобилизацию в РФ не объявляют из-за опасений протестов. При этом десятки тысяч человек в месяц таки удается отправить на войну.

Детали: Власти России боятся официально объявлять массовую мобилизацию из-за опасений протестов. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире канала «Мы Украина».

В то же время он подчеркнул, что мобилизацию в РФ не прекращали и людей продолжают гнать на войну.

Представитель разведки подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч человек в месяц.

«Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением», — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что как бы диктатура ни относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, так же, как россияне боятся самой мобилизации.

«Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе», — заявил Юсов.

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