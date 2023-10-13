Платежки за коммуналку в Киеве можно получить по-новому

Главное: В Киеве платежки за коммуналку можно получить в электронном виде. Если раньше на их формирование требовалось определенное время, то сейчас это происходит онлайн.

Детали: Платежки за коммуналку в Киеве можно получить в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов. Об этом сообщает «Центр коммунального сервиса».

«Пока оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя», — говорится в сообщении.

Как объясняют специалисты, если раньше для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время, то сейчас сервис работает в режиме онлайн.

«Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-сообщения, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию», — говорят в «Центре».

Для этого достаточно:

нажать кнопку «скачать счет» на странице онлайн счета;

подтвердить загрузку, указав место хранения на вашем устройстве.

Электронная копия актуального бумажного счета-сообщения доступна к загрузке после закрытия расчетного периода — после 10-го числа каждого месяца.

Отказ от бумажного счета-уведомления является личным решением потребителя. Киевлянам, которые не дали согласия на переход на электронные версии, бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать в почтовые ящики.

В случае случайного отказа от бумажного счета-сообщения, потребитель всегда сможет восстановить услугу его доставки по-прежнему в почтовый ящик.

На сайте «Центра коммунального сервиса» потребитель всегда может дистанционно заказать дубликат счета-сообщения, имеющий вид бумажного, и в случае необходимости — распечатать.

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