Американский сенатор заявил, что Байден знает о коррупции в Украине, но ничего не делает

Главное: Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил о коррупции в Украине. Говорит, что Джо Байден все знает.

Детали: Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол вновь высказался по поводу коррупции в Украине. Его слова цитирует Fox News.

По его словам, президент США Джо Байден знает о ситуации, но ничего не предпринимает.

Он отметил: «Мы знаем, что у администрации главы государства есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило».

Республиканец также заявил, что «Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран».

Рэнд Пол говорит, что США следует назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи.

Кроме этого сенатор привел в качестве примера опыт Афганистана, где инспекция обнаружила необоснованную растрату десятков миллиардов долларов.

В тему: Американский сенатор резко высказался по поводу коррупции в Украине.