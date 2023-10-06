Управляемая гибкость: что будет с курсом гривны?

Главное: В Украине введен режим управляемой гибкости обменного курса. В НБУ пояснили, будет ли падать гривна.

Детали: Председатель НБУ Андрей Пышный успокаивает, что курс гривны падать не будет. Его слова цитирует издание Forbes Ukraine.

Он подчеркнул, что введение режима управляемой гибкости обменного курса вместо фиксированного курса не означает, что национальная валюта будет постоянно терять в цене.

Поясняется, термин управляемая гибкость курса не равен перманентной девальвации.

Отмечается, что курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке.

Информируется: «Любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться».

Глава финансового регулятора говорит, что при текущих макропоказателях НБУ могли бы и дальше удерживать фиксированный курс, но это вряд ли бы пошло на пользу экономике, поскольку многолетняя фиксация курса всегда заканчивается одинаково – валютным кризисом.

Резюмируется: «Переход к управляемой гибкости курса – хорошая новость, говорящая о том, что у НБУ есть все необходимые инструменты и ресурсы, чтобы удержать курсовую устойчивость».

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