В Киеве бешеная кошка покусала мужчину, который взял ее у волонтера на передержку

Главное: В Киеве зафиксирован случай бешенства у кошки. Владелец взял животное у волонтера на передержку, а кошка укусила хозяина за руку. Пострадавший получает лечение против бешенства.

Детали: В Дарницком районе Киева был зафиксирован случай заболевания бешенством у кошки. Об этом сообщает Киевгоргосадминистрация (КГГА) со ссылкой на Объединение ветеринарной медицины в Киеве.

Отмечается, что в отдел по борьбе с бешенством животных был доставлен труп животного. Установлено, что 22 сентября владелец взял животное у волонтера на передержку после проведения стерилизации и удерживал его в клетке.

24 сентября кошка укусила хозяина за руку, после этого в поведении животного были отмечены изменения, в частности отказ от пищи и воды, тяжелое дыхание. Кошка погибла 28 сентября.

Пострадавший хозяин кошки получает лечение против бешенства. Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации заболевания.

В КГГА отметили, что для недопущения бешенства нужно прививать домашним животным, начиная с 3-месячного возраста ежегодно. Вакцина против бешенства является бесплатной. Для получения прививки необходимо обратиться в больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы.

В тему: В одном из районов Киева ввели карантин. Названа причина.