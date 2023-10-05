В Минэнерго назвали области, в которых зафиксированы проблемы с энергоснабжением

Главное: В Николаевской области в результате падения обломков дрона была повреждена линия электропередачи и были обесточены потребители. В целом проблемы с энергоснабжением зафиксированы в девяти регионах Украины.

Детали: В девяти регионах Украины зафиксированы проблемы с энергоснабжением из-за обстрелов российских агрессоров и технологических нарушений. Об этом сообщило Минэнерго в четверг, 5 октября.

Так, в Николаевской области в результате падения обломков дрона была повреждена линия электропередачи и были обесточены потребители. Также из-за обстрелов остаются без света часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Кроме того, из-за технологических нарушений в Днепропетровской области временно оставались без света 7,4 тыс. потребителей, в Черновицкой области — 29 тыс. потребителей. Сейчас все заживлены.

Вместе с тем электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону.

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