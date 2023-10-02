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Новости > Диетолог поведал, как правильно употреблять кисломолочные продукты

Диетолог поведал, как правильно употреблять кисломолочные продукты

Александр Панько
02.10.23 15:17
220
Диетолог поведал, как правильно употреблять кисломолочные продукты

Главное: Кисломолочные продукты рекомендуют употреблять каждый день. Диетолог поведал, как это делать правильно.

Детали: Российский диетолог Михаил Гинзбург поведал, как правильно употреблять кисломолочные продукты. Его слова цитируют местные СМИ.

По его словам, они должны быть в рационе ежедневно.

Отмечается, что одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий.

Сообщается, что качественный белок, в котором относительно мало сахара.

Подчеркивается, что примерная порция – это стакан кефира, упаковка творога (около 200 граммов) или две столовые ложки сметаны.

Информируется, что бифидо- и лактобактерии необходимы для нормального функционирования микрофлоры кишечника, которая участвует не только в пищеварении, однако и в стимуляции иммунитета, в профилактике возрастных и онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки.

Дело в том, что, когда состав микрофлоры нарушен, там появляется много токсичных форм.

Уточняется, что не нужно рассматривать продукты, в состав которых входит сахар, как кисломолочные: кисломолочные продукты сахар содержать не должны, он убивает всю пользу.

Рекомендуется отдавать предпочтение продуктам с невысоким содержанием жира: слишком большое его количество может привести к набору лишнего веса, а полностью обезжиренные изделия не содержат витаминов A и D.

Так, как считает эксперт, лучшей является фермерская продукция, не предназначенная для длительного хранения.

Резюмируется: «Чтобы получить максимальную пользу, желательно употреблять разные кисломолочные продукты с коротким сроком годности местного производства. Обычно они более невзрачные на вид, в простых пакетах, но это живые продукты. Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например, катык, айран».

В тему: Диетолог поведал о вреде кваса.

Тэги: здоровье, мир, кефир, диетолог, творог

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