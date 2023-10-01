iPhone 15 сильно перегреваются от любых манипуляций с ними

Главное: Титановые iPhone 15 сильно перегреваются, даже когда ими не пользуются.

Детали: Пользователи iPhone 15, купившие новинку, массово жалуются. Ведь титановые айфоны нагреваются так, что их нельзя держать в руках. Об этом пишет The Telegraph.

Причем iPhone 15 перегреваются от любых действий:

— фотографирования,

— прослушивания музыки

— зарядки.