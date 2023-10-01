В Украине разместят британские войска

Главное: Британские войска будут размещены в Украине. Об этом заявил новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Детали: Британские войска будут впервые размещены в Украине, в соответствии с планами, которые обсуждаются с военными. Об этом сообщил новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс в интервью The Telegraph.

По его словам, ведутся переговоры о переносе программы подготовки под руководством Великобритании «в Украину». Считается, что это будет эффективнее, чем «полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО».

Грант Шеппс также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы в Украине.

В тему: Ранее отправить военных инструкторов для ВСУ в Украину призвал американский Совет по международным отношениям. При это официально таких планов Белый дом не обсуждает.