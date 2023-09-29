Орбан призвал не спешить принимать Украину в ЕС

Главное: Виктор Орбан прокомментировал перспективы членства Украины в ЕС. Призывает не спешить.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взялся комментировать перспективы членства Украины в ЕС. Его слова цитирует Reuters.

Отмечается, что в декабре страны ЕС должны решить, разрешить ли нам начать переговоры о вступлении, что потребует единогласной поддержки всех 27 членов.

Политик отметил: «Мы не можем избежать вопроса, когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины, можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны».

Венгерский лидер добавил: «Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно».

Резюмируется: «Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении».

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