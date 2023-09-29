Контрнаступление продолжается: актуальные сводки с фронтов

Главное: ВСУ продолжают контрнаступление. Генштаб поведал, что происходит на фронтах.

Детали: Украинское контрнаступление продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 29 сентября.

Сообщается, что за минувшие сутки всего произошло 21 боевое столкновение. Россияне нанесли 83 авиационных удара, а также совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

Известно, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

В то же время, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области России.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском и Бахмутском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

Сказано, что на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку россиян в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Сообщается, что в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, украинские защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

Информируется, что на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял шесть неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Также украинская армия отразила атаку оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.

Украинцам рассказали, что на Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку россиян в районе Урожайного Донецкой области.

Говорится о том, что на Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.

Уточняется, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

При этом в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят поражение тылам противника.

Резюмируется, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один – по зенитно-ракетному комплексу и два – по станциям РЭБ противника. Были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов россиян.

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