Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Контрнаступление продолжается: актуальные сводки с фронтов

Контрнаступление продолжается: актуальные сводки с фронтов

Агата Кловская
29.09.23 09:59
64
Контрнаступление продолжается: актуальные сводки с фронтов

Главное: ВСУ продолжают контрнаступление. Генштаб поведал, что происходит на фронтах.

Детали: Украинское контрнаступление продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 29 сентября.

Сообщается, что за минувшие сутки всего произошло 21 боевое столкновение. Россияне нанесли 83 авиационных удара, а также совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

Известно, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

В то же время, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области России.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском и Бахмутском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

Сказано, что на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку россиян в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Сообщается, что в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, украинские защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

Информируется, что на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял шесть неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Также украинская армия отразила атаку оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.

Украинцам рассказали, что на Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку россиян в районе Урожайного Донецкой области.

Говорится о том, что на Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.

Уточняется, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

При этом в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят поражение тылам противника.

Резюмируется, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один – по зенитно-ракетному комплексу и два – по станциям РЭБ противника. Были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов россиян.

В тему: В Генштабе озвучили изменения в военном учете женщин с 1 октября.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

29.09.23 09:04

Нагорный Карабах, война Азербайджана и Армении, беспорядки в Ереване <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий
23.09.23 20:13

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.09.23 09:59

Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
29.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 277 660 солдат
29.09.23 09:45

Палата представителей США согласовала выделение Украине $300 млн
29.09.23 09:37

ЕС продлил временную защиту для украинцев
29.09.23 09:25

Синий тарантул: ученые обнаружили членистоногого с лапками цвета электрик
29.09.23 09:20

Микропластик в облаках: японские ученые в шоке от своего открытия
28.09.23 22:13

Telegram удалил функцию «вставить ссылку в текст»
28.09.23 22:01

В сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали про обстрел Мариуполя
28.09.23 21:52

Дерево Робин Гуда в Великобритании больше не существует, его спилили
28.09.23 16:58

Власти Бали внезапно наехали на туристов
29.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 277 660 солдат
29.09.23 09:37

ЕС продлил временную защиту для украинцев
28.09.23 15:57

В одном из районов Киева ввели карантин. Названа причина
28.09.23 14:38

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
28.09.23 13:56

Более 90 тысяч мирных жителей эвакуировано из Донецкой области
28.09.23 13:36

В Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню
28.09.23 12:27

Через три дня в Украине перестанут принимать некоторые купюры и монеты
28.09.23 10:31

Грант Шаппс: новый министр обороны Британии приехал в Украину
28.09.23 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 277 320 солдат
28.09.23 09:42

ВСУ, вероятно, совершили прорыв на Запорожье, — ISW
22.09.23 10:42

Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов
22.09.23 10:21

Байден рассказал, когда первые танки Abrams поступят в Украину
24.09.23 10:12

Приют для кошек на киевских Теремках взорвали неизвестные: большинство животных погибло
24.09.23 20:48

Польская экономика движется вниз
22.09.23 15:51

СБУ разоблачила семь новых схем уклонения от мобилизации
25.09.23 13:13

На курском аэродроме уничтожено руководство авиаполка РФ, — СМИ
22.09.23 21:11

Индийский луноход постигла печальная участь российской станции
22.09.23 11:49

В Севастополе снова гремели взрывы. Над бухтой включили дымовой занавес
28.09.23 10:25

Трамп придумал неожиданный способ остановить войну в Украине
22.09.23 12:17

ВСУ прорвали главную линию обороны РФ, — ISW
Фото и Видео
Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
Синий тарантул: ученые обнаружили членистоногого с лапками цвета электрик
Синий тарантул: ученые обнаружили членистоногого с лапками цвета электрик
Микропластик в облаках: японские ученые в шоке от своего открытия
Микропластик в облаках: японские ученые в шоке от своего открытия
В сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали про обстрел Мариуполя
В сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали про обстрел Мариуполя
Дерево Робин Гуда в Великобритании больше не существует, его спилили
Дерево Робин Гуда в Великобритании больше не существует, его спилили
В Кремле показали якобы живого и здорового Кадырова
В Кремле показали якобы живого и здорового Кадырова
Ребенок устроил резню в одной из школ Испании
Ребенок устроил резню в одной из школ Испании
Нейросеть ChatGPT теперь умеет видеть, слышать, говорить и сканировать весь Интернет
Нейросеть ChatGPT теперь умеет видеть, слышать, говорить и сканировать весь Интернет
Грант Шаппс: новый министр обороны Британии приехал в Украину
Грант Шаппс: новый министр обороны Британии приехал в Украину
В Ташкенте прогремел мощный взрыв возле аэропорта. Взрывную волну почувствовали в 30 км от эпицентра
В Ташкенте прогремел мощный взрыв возле аэропорта. Взрывную волну почувствовали в 30 км от эпицентра
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.