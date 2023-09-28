В одном из районов Киева ввели карантин. Названа причина

Главное: В одном из районов Киева зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Там был введен карантин.

Детали: Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в одном из районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Вспышку африканской чумки свиней зафиксировали на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа».

В связи с этим Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА на части территории Голосеевского района Киева объявила карантин. Он действует с 27 сентября 2023 года. Карантин могут снять через 40 дней.

В зоне защиты запрещено:

— торговлю на рынках свиньями и продуктами из них, кроме полученных на предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии ветеринарных документов;

— выставки, ярмарки или базары связаны с передвижением и скоплением животных.

КГГА анонсирует возможные обходы в частном секторе для выявления больных или погибших свиней.

В тему: Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Обуховском районе Киевщины.