Я люблю ПМС: в Беларуси появилась странная инсталляция

Главное: Инсталляция «Я люблю ПМС» появилась в Беларуси«. Оказалось, что это реклама предприятия мелиоративных систем.

Детали: «Ляховичское предприятие мелиоративных систем» (Л-ПМС) установило корпоративную композицию напротив административного здания: «Я люблю ПМС».

Местные жители уже смеются над инсталляцией — аббревиатура «Предприятие Мелиоративных Систем» приходит на ум далеко не сразу гостям Ляховичей.