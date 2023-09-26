В Подмосковье таджики и узбеки устроили драку со стрельбой

Главное: В Подмосковье произошла драка со стрельбой. Сцепились таджики и узбеки.

Детали: Громкий инцидент произошел в российском Красногорске (Подмосковье). Тут таджики и узбеки устроили массовую драку со стрельбой.

Как говорит следствие, в результате побоища три человека оказались в реанимации с огнестрельными ранениями.

Уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Правоохранители сообщают, что все случилось вечером понедельника, 25 сентября.

Информируется: «В ходе ссоры один из мужчин взял ружье и выстрелил несколько раз в оппонентов, а затем скрылся».

Часть участников драки задержали.

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