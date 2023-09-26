Решение суда о незаконности мобилизации в Украине все-таки обжаловали

Главное: Решение полтавского суда о незаконности мобилизации и действий ТЦК в Украине обжаловали в райсуде.
Детали: Решение судьи Зиньковского районного суда Полтавской области Сергея Должко о незаконности мобилизации и действий ТЦК в Украине все-таки успели обжаловать в районном суде.
Апелляционная жалоба от прокуратуры поступила в последний день, который отведен по закону на обжалование — 25 сентября.
С заключением председателя Зинковского районного суда Полтавской области по результатам рассмотрения дела № 530/337/23 можно ознакомиться по ссылке
.
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