Решение суда о незаконности мобилизации в Украине все-таки обжаловали

Главное: Решение полтавского суда о незаконности мобилизации и действий ТЦК в Украине обжаловали в райсуде.

Детали: Решение судьи Зиньковского районного суда Полтавской области Сергея Должко о незаконности мобилизации и действий ТЦК в Украине все-таки успели обжаловать в районном суде.

Апелляционная жалоба от прокуратуры поступила в последний день, который отведен по закону на обжалование — 25 сентября.

С заключением председателя Зинковского районного суда Полтавской области по результатам рассмотрения дела № 530/337/23 можно ознакомиться по ссылке

В тему: Скандальное решение полтавского суда о незаконности мобилизации в Украине так Скандальное решение полтавского суда о незаконности мобилизации в Украине так никто и не обжаловал

В тему: Глава Верховного Суда : Глава Верховного Суда прокомментировал дело об оправдании уклониста судьей Зиньковского районного суда Полтавской области.