Погода на сегодня: синоптики порадовали украинцев

Главное: В Украине ожидается теплая погода. Будет сухо.

Детали: Синоптики поведали, чего ждать украинцам от погоды в понедельник, 25 сентября. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии обещают теплую и преимущественно сухую погоду.

Отмечается, что ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем по стране прогреется до плюс 22-27, на юге Украины будет до 30 тепла.

Ночью специалисты прогнозируют плюс 10-15, а на побережье морей и на Закарпатье 13-18 тепла.

Что касается Киева, то должно быть без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем обещают плюс 25-27, а ночью 13-15 тепла.

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