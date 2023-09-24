Польская экономика движется вниз

Главное: Польская промышленность сворачивается. И быстрее, чем ожидалось.

Детали: Польская экономика находится в рецессии. Об этом пишет издание GW.

Это подтверждается данными Главного статистического управления страны. Результат оказался хуже, чем ожидали аналитики. Промышленное производство сократилось, и в следующем году ситуация будет не лучше.

Быстрее всего сворачивается добыча полезных ископаемых (–7,5%), водоснабжение, управление сточными водами и отходами, рекультивация (–3,4%), промышленная переработка (–2,1%).

Несмотря на то, что цены производителей продолжают снижаться, этот эффект связывают с высокой базой прошлого года, а не с улучшением экономики.

Опубликованные Статистическим управлением данные хорошими назвать нельзя: по оценкам различных организаций, польский ВВП в 2023 году вырастет лишь в диапазоне от 0,5 до 1%.