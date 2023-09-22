В Севастополе снова гремели взрывы. Над бухтой включили дымовой занавес

Главное: Сегодня в Севастополе снова прозвучали взрывы. Российские оккупанты включили дымовой занавес в Севастопольской бухте, проход для судов там был закрыт.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе в пятницу, 22 сентября, раздались взрывы. Над Севастопольской бухтой был замечен дым, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Местные жители отмечают, что слышали взрывы в Севастополе. Российские оккупанты включили дымовой занавес в Севастопольской бухте. Проход для судов там был закрыт.

Тем временем оккупационная «власть» полуострова сообщает о «разминировании» в Феодосии. При этом движение по Крымскому мосту тоже перекрыли.

Кроме того, в районе поселка Черноморское зафиксировали запуск ракет. Вероятно, это российская ПВО.

В тему: По воинской части около Севастополя прилетела ракета.