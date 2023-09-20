У россиян существенно выросли потери на юге Украины, — ISW

Главное: Россия за сутки, 18 сентября, потеряла на Таврическом направлении 313 военных. До этого потери составляли 200 человек.

Детали: Потери российских оккупантов существенно выросли в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ. Россия, вероятно, имеет недостаток боеспособных подразделений, которые можно перебросить на этот участок фронта. Об этом сообщается в отчете аналитиков ISW.

В сообщении отмечается, что 18 сентября на Таврическом направлении за сутки РФ потеряла 313 военных. Это значительно превысило предыдущие потери. Ранее Силы обороны уничтожали по 200 вражеских солдат в день.

Оборонительные действия на этом участке фронта ведут российские воздушно-десантные войска. Для прикрытия частей прибыли отряды Шторм-Z с призывниками-узниками.

Элементы российской 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ ранее проводили контратаки против ВСУ в районе Работино (10 км к югу от Орехова). Такие операции могли сильно ослабить эти силы ВДВ.

«Отряды Шторм-Z чаще всего неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью», — отмечается в отчете.

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