В NASA не нашли доказательств тому, что у НЛО есть внеземное происхождение

Главное: Эксперты NASA опубликовали отчет об исследовании НЛО. С прошлого года исследовательская группа изучала зарегистрированные случаи НЛО, но не нашла подтверждения их внеземному происхождению.

Детали: Независимые исследователи, которые по заказу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) изучали задокументированные случаи НЛО, не нашла доказательств того, что они имеют внеземное происхождение. Об этом заявил на пресс-конференции глава NASA Билл Нельсон, передает CBS News.

«Независимая исследовательская группа NASA не нашла никаких доказательств того, что у НЛО есть внеземное происхождение. Но мы не знаем, что это за НЛО», — сказал Нельсон.

Отмечается, что в прошлом году NASA сформировало группу из 16 экспертов, которые должны были исследовать, как данные об НЛО собираются правительственными структурами и частным сектором. 14 сентября они опубликовали отчет Независимое исследование неустановленных аномальных явлений, состоящий из 36 страниц и содержащий ряд рекомендаций относительно того, как NASA может лучше способствовать научным исследованиям ситуаций при встречах с НЛО.

В документе указано, что немногочисленные встречи с НЛО «нельзя сразу идентифицировать как явления, созданные человеком или природой»

Также отмечается, что для изучения этих явлений нужны новые надежные методы сбора данных, передовые методы анализа, систематическая система отчетности и уменьшение стигматизации.

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