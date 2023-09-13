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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат

Агата Кловская
13.09.23 09:16
139
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 270 350 солдат. Уничтожено 4 584 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 13 сентября.

Сообщается, что погибли уже 270 350 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 584 танка, 8 792 боевые бронированные машины, 5 902 артиллерийские системы, 766 РСЗО, 517 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 650 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 455 крылатых ракет, 19 кораблей/катеров, 8 444 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 884 единицы специальной техники.

В тему: Обстрелы россиян привели к массовым отключениям электричества в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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