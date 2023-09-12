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Новости > Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной

Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной

Агата Кловская
12.09.23 15:51
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Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной

Главное: Россия не может прекратить боевые действия, потому что Украина проводит контрнаступление, пожаловался Владимир Путин.

Детали: Украина якобы запрещает вести переговоры с Россией. Отмена запрета могло бы стать «первым шагом к диалогу». Такое заявление заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во вторник, 12 сентября.

«Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, запрещающий вести переговоры. Там же декрет вышел президента — он запретил сам себе вести переговоры и всем другим. Вот Блинкен (глава Госдепа США Энтони Блинкен) говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала. Это первый шаг», — сказал Путин.

Он также заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, потому что Украина проводит контрнаступление.

«Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: „А вы готовы на прекращение боевых действий?“. Ну как мы можем прекратить боевые действия, если противоположная сторона проводит контрнаступление», — посетовал российский лидер.

В тему: Энтони Блинкен считает, что Украина готова к мирным переговорам с Россией.

Тэги: общество, Владимир Путин, переговоры, политика, война в Украине

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