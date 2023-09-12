Путин уверяет, что якобы Украина потеряла во время контрнаступления 71 тысячу солдат

Главное: Владимир Путин прокомментировал войну в Украине. Уверяет, что за время контрнаступления наша страна потеряла 71 тысячу солдат.

Детали: Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Политик прокомментировал продолжающуюся в Украине войну.

Так, глава российского государства высказался по поводу контрнаступления ВСУ.

Он уверяет, что с его начала наша страна потеряла 71 тысячу солдат.

Кроме этого, по его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

Кроме этого он прокомментировал возможность мирных переговоров: «Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры».

В тему: Стало известно, где и как сейчас бьются ВСУ.