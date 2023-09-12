Зеленский ветировал скандальный закон об е-декларировании

Главное: Зеленский наложил вето на закон об е-декларировании. Декларации чиновников должны быть открыты сразу, а не через год, отметил глава государства.

Детали: Владимир Зеленский ветировал закон о возобновлении электронного декларирования в Украине. Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 12 сентября.

По его словам, сегодня утром из Верховной Рады поступил закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.

«Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — заявил глава государства.

В тему: Народные депутаты вернули е-декларирование, но к своим декларациям нардепы доступа не открыли.