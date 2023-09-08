Погода готовит украинцам не самый приятный сюрприз в ближайшие выходные

Главное: В Украине ожидаются заморозки. Синоптик поведал, какой будет погода в выходные.

Детали: В ближайшие выходные, 9-10 сентября, в Украине ожидаются заморозки. Об этом сказал синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует «Метеопрог».

Было сказано, что погодные условия в нашей стране будут формироваться под влиянием антициклона Patricia, который придет к нам с севера Европы, и будет способствовать проникновению арктической воздушной массы в южные широты.

Эксперты поясняет, что из-за этого температурный фон снизится на несколько градусов.

По его словам, если днем за счет малооблачного неба прогрев воздуха окажется достаточно заметным, говорит синоптик, то в ночное время столбики термометров практически во всех регионах за исключением юга, опустятся ниже 10 градусов.

Отмечается, что в Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы, особенно в низинах, балках, оврагах, вдоль рек и по берегам небольших водоемов.

Завтра в западных областях будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами туманы. Ночью прогнозируют плюс 7-12, а днем 21-26 тепла. В Карпатах ночью будет плюс 4-9, а днем 13-18 тепла.

В северных областях ожидается переменная облачность. Ночью тут будет плюс 7-12, а днем 16-21 тепла.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность. Ночью будет плюс 8-13, а днем 18-23 тепла.

Синоптик сообщает, что в южных регионах и в Крыму будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. В Приазовье днем прогнозируются отдельные порывы, 15-17 метров в секунду. Ночью будет плюс 10-15, а днем 23-28 тепла.

Говорится, что в восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. В Луганской области ночью и утром местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 метров в секунду, днем местами порывы, 15-17 метров в секунду. Ночью будет плюс 8-13, а днем 15-20 тепла.

Послезавтра в западных регионах малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туманы. Ночью ожидается плюс 3-8, на Прикарпатье и Закарпатье 7-12 тепла. Днем же воздух прогреется до плюс 22-27.

Специалист по небесной канцелярии сказал, что в северных областях ожидается солнечная и сухая погода. Ночью будет всего плюс 2-7, в Черниговской и Киевской областях на поверхности почвы местами возможны заморозки до 3 мороза. Днем максимальная температура в регионе составит 18-23 тепла.

Также стало известно, что в центральных областях ожидается сухая и солнечная погода. Ночью будет плюс 3-8, а днем 18-23 тепла.

В южных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью будет плюс 5-10, в Крыму и Одесской области до 13 тепла. Днем ожидается плюс 19-24.

Резюмируется, что в восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Ночью будет плюс 4-9, а днем 17-22 тепла.

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