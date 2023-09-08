Российская армия была второй в мире, а стала второй в Украине, — Столтенберг

Главное: По словам генсека НАТО, раньше российская армия была второй по силе в мире, а теперь российская армия является второй по силе в Украине. Йенс Столтенберг в обращении к европейским политикам подчеркнул, что поддерживать Украину — не вариант, а необходимость.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 7 сентября, обратился к членам Европарламента с призывом непреклонно поддержать Украину в контрнаступлении, сообщает Euronews.

«Никто никогда не говорил, что это будет легко. Было ясно заявлено, что это будет кровавое, тяжелое и жесткое наступление», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что поддерживать Украину — это не вариант, это необходимость.

Генсек НАТО также раскритиковал скептиков и заявил, что военные решения должны приниматься не Брюсселем, а борющимися «на земле» украинскими командирами.

«Мы должны помнить отправную точку: раньше российская армия была второй по силе в мире, а теперь российская армия является второй по силе в Украине. И это очень впечатляет», — сказал он.

Такой комментарий Столтенберга прозвучал на фоне сообщений в СМИ, утверждающих, что официальные лица США и Европы якобы разочарованы развитием долгожданного контрнаступления, поддерживаемого поставками западных боеприпасов.

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