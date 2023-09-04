В Киеве снова «заминировали» все школы и колледжи

Главное: В Киеве сообщили о «заминировании» всех школ и колледжей. Правоохранители и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принимают необходимые меры.

Детали: Полиция Киева получила уведомление о «заминировании» всех средних школ и колледжей столицы. Об этом 4 сентября сообщили в КГГА.

Отмечается, что правоохранители и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

«По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», — подчеркнули столичные власти.

В тему: 1 сентября полиция получила сообщение о том, что все киевские школы заминированы.