В Киеве снова «заминировали» все школы и колледжи

Главное: В Киеве сообщили о «заминировании» всех школ и колледжей. Правоохранители и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принимают необходимые меры.
Детали: Полиция Киева получила уведомление о «заминировании» всех средних школ и колледжей столицы. Об этом 4 сентября сообщили в КГГА.
Отмечается, что правоохранители и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.
«По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации», — подчеркнули столичные власти.
В тему: 1 сентября полиция получила сообщение о том, что все киевские школы заминированы.