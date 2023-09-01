Барби Оппенгеймер: американка пострадала из-за имени и фамилии

Главное: Жительница США Барби Оппенгеймер страдает из-за своих имени и фамилии.

Детали: Американка Барбара (Барби) Оппенгеймер, после выхода суперпопулярных фильмов «Барби» (2023) и «Оппенгеймер» (2023), страдает из-за своих имени и фамилии уже всё лето. Об этом пишет Slate.

Отец мужа Барбары Оппенгеймер приходился троюродным братом Роберту Оппенгеймеру, а в студенчестве Барбару называли просто Барби.

По словам Барби Оппенгеймер, теперь над ней часто подшучивают, а когда она пытается что-то заказать по телефону, в кол-центре думают, что это очередной телефонный розыгрыш.