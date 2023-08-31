Названо число первоклассников, которые пойдут в украинские школы 1 сентября

Главное: 1 сентября в украинские школы пойдут 340 тысяч первоклассников. Из них 25 тысяч – в Киеве.

Детали: Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко поведал, сколько первоклассников пойдет в школы нашей страны 1 сентября. Сделал он это в эфире национального телемарафона.

Чиновник поведал: «В этом году мы ожидаем около 340 тысяч первоклассников. В прошлом году было 325 тысяч».

Впрочем, уточняется, что это приблизительная цифра, а точное число детей, которые впервые пойдут в школу, будет известно после 1 октября.

Кроме этого информируется, что в Киеве 1 сентября пойдут почти 25 тысяч первоклассников – близко к показателям довоенного времени.

В тему: Стало известно, в каком формате будут учиться украинские школьники с 1 сентября.