Правительство Грузии не позволило президенту поехать в Украину

Главное: Правительство Грузии не отпустило президента страны Саломе Зурабишвили в Украину. Согласно грузинскому законодательству, президент может совершать зарубежные визиты только после согласования с правительством.

Детали: Администрация грузинского правительства сообщила, что не давала президенту Саломе Зурабишвили разрешение ехать в Украину 22-24 августа.

Также правительство Грузии заявило, что не согласовывало визит в Германию, а также визиты Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Болгарию и Чехию, которые должны были бы состояться на протяжении сентября-ноября.

Отмечается, что 30 августа администрация Зурабишвили анонсировала ее тур по европейским государствам в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Планировалось, что 31 августа она должна была прибыть в Германию и встретиться с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам исполнительного секретаря партии власти Грузинская мечта Мамуки Мдинарадзе, Зурабишвили нарушает конституцию, игнорируя правительство и действуя самостоятельно. Критику со стороны президента в адрес грузинского правительства он назвал «антиевропейской».

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