Престарелый японский альпинист совершил кое-что невероятное

Главное: 90-летний японский альпинист покорил гору Фудзи. Сделал он это в инвалидной коляске.

Детали: Настоящий подвиг совершил 90-летний японский альпинист Юитиро Миура. Он покорил гору Фудзи в инвалидной коляске.

Герой так прокомментировал произошедшее: «Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно».

Стоит отметить, что финальный этап восхождения на Фудзи стартовал с девятой базы рано утром. Для подъема дедушка использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которую во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек.

Известно, что группа достигла вершины горы примерно через два часа после начала подъема – Юитиро Миуру встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, где японец является почетным директором.

Японец признался: «Я совершил восхождение в очень веселой компании и никогда этого не забуду».

Добавим, что, несмотря на почтенный возраст, Юитиро Миура трижды покорял Эверест в 2003-м, 2008-м и 2013-м годах, благодаря чему стал самым пожилым альпинистом, который поднялся на вершину этой горы.

В 2020-м году японец попал в больницу со спинальной эпидуральной гематомой и провел там около восьми месяцев.

Впрочем, самым пожилым альпинистом, покорившим гору Фудзи, является Тэйити Игараси, который поднялся на вершину в 1988-м году в возрасте 101 года и 10 месяцев.

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