Путин отправится на форум в Китай, — СМИ

Главное: Путин принял приглашение Си Цзиньпина принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Он не покидал Россию с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Детали: Президент РФ Владимир Путин планирует поучаствовать в форуме «Один пояс, один путь», который состоится в октябре в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в этом мероприятии.

Как известно, Путин не покидал Россию с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

С этого момента он пропустил саммит БРИКС в Южной Африке. Также он не посетит саммит Большой двадцатки в следующем месяце.

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