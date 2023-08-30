Китай заберет у США своих панд

Главное: Китай вернет из США своих панд. Трех медведей.

Детали: Китай вернет из США трех своих панд. Они находятся в Национальном зоопарке Вашингтона.

Как передает китайское посольство, сейчас страны готовят репатриацию животных.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла нормально обхяснить, собирается ли президент США Джо Байден поднимать на потенциальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о продлении пребывания панд на американской земле.

Дипломаты говорят: «Китай и США проводят соответствующие процедуры и готовят перевозку с тем, чтобы обеспечить семье панд безопасную дорогу домой. Их возвращение состоится в конце года, как и было запланировано».

В то же время страны продолжат сотрудничество в сфере изучении панд и их сохранении.

Справка :

Большая панда – неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи медведей, из которых в неволе за пределами страны живут примерно около трех десятков. Пекин практикует так называемую дипломатию панд, периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.

В тему: Как оказалось, когда-то в Европе жили панды.