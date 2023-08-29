В мире ожидается значительное подорожание продукции Apple

Главное: Продукция Apple подорожает во всем мире. Стало известно, на сколько повысятся цены.

Детали: Компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Это связано с высокой инфляцией и увеличение стоимости различных запчастей и комплектующих. Об этом пишет iTech.

Известно, что рост цен коснется лишь новых моделей продукции компании. В то же время нынешние устройства подешевеют слабее, чем это бывает обычно при выходе новых гаджетов и модификаций. Таким образом, купить iPhone 13 Pro Max по невысокой цене в ближайшем будущем вряд ли удастся.

Базовая модель будущего iPhone станет ощутимо дороже, поскольку получит ценник минимум в 1100 долларов.

Последний раз компания повышала цены на свою продукцию в 2017 году во время выхода iPhone X. Тогда же базовая модель устройства стоила 1000 долларов.

Стоит отметить, что около 80% партнеров Apple связаны с КНР. Однако компания приложила усилия для вывода части производства из Китая в Индию и Вьетнам, где еще нет наработанной производственной базы.

Эксперты Bloomberg считают, что разделение глобальной цепочки снабжения чревато ростом стоимости для крупной базы потребителей Apple.

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