Война в Украине закончится «быстро и в один момент», — Подоляк

Главное: По словам Подоляка, война в Украине закончится в один момент — так же, как началась. Он отметил, что вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он «еще не проиграл войну».

Детали: Война в Украине закончится «быстро и в один момент». При этом вряд ли придется отвоевывать каждый километр кровью, потому что при определенных условиях «события будут приобретать другой вид». Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось», — заверил он.

По словам Подоляка, дело в том, что вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он «еще не проиграл войну».

«В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима», — говорит он.

По мнению Подоляка, убийство основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта — это только «выигрыш времени».

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